Wonder Man su Disney+ la nuova serie Marvel con Yahya Abdul-Mateen II

La nuova serie Marvel su Disney+ porta sullo schermo la storia di Simon Williams, un attore emergente di Hollywood che fatica a trovare il successo. Yahya Abdul-Mateen II interpreta il ruolo principale, in una storia che mescola azione e drammi personali. La serie si concentra sulle difficoltà di Simon nel tentare di emergere nel mondo dello spettacolo, tra sogni e ostacoli quotidiani.

Sbarca in streaming su Disney+ la nuova serie di Marvel Television, Wonder Man, ambientata nel Marvel Cinematic Universe, dietro le quinte del remake di un film sui supereroi. I protagonisti sono gli attori in difficoltà Simon Williams e Trevor Slattery, pronti a tutto pur di guadagnarsi un ruolo nella produzione e risollevare così le loro carriere. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Wonder Man, disponibile su Disney+ con tutti gli episodi a partire da oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. Wonder Man segue l’aspirante attore di Hollywood Simon Williams che non riesce a far decollare la sua carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

