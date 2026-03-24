Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 24 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sabrina e Marina a muso duro per il cavaliere Davide. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. Il tronista è uscito in esterna con Elisa prima e poi con Ale. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (24 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Articoli correlati

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (24 febbraio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 24 febbraio 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (9 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 9 marzo 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, Trono Over - Cinzia lascia il programma

Contenuti utili per approfondire Trono Over

Temi più discussi: Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi accusa Edoardo Nestori, lui lascia il programma; Uomini e Donne, anticipazioni: Elena sotto attacco e scoppia la polemica; Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 marzo: arriva una segnalazione e un cavaliere se ne va; Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 18 marzo: Sara sotto pressione tra Matteo e Alessio, svolta per Edoardo.

Uomini e Donne, anticipazioni 24 marzo 2026: rissa sfiorata, Matteo minaccia Alessio e CiroUomini e Donne, le anticipazioni di martedì 24 marzo 2026: rissa sfiorata nel trono di Sara Gaudenzi, Rosanna chiude con Alessio. mondotv24.it

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 19 marzo 2026| Trono Over nel caos: una coppia lascia lo showAnticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 19 marzo 2026: trono Over nel caos e una coppia lascia lo show insieme: chi sono ... ilsussidiario.net

Marina continua a essere una delle protagoniste del trono over: vi piace all’interno del programma facebook