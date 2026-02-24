Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 24 febbraio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne ha registrato una nuova puntata a causa di problemi tecnici, rallentando la programmazione prevista. Durante la diretta di oggi, i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico si sono confrontati davanti alle telecamere, affrontando discussioni accese e scambi di battute. La puntata si può seguire in streaming su Witty TV, dove i telespettatori hanno già commentato le prime scene. La trasmissione continua con nuovi sviluppi e sorprese.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 23 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sara si confronta con Alessio dopo l’esterna. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Alessio e Debora. Il corteggiatore vorrebbe l’esclusiva, ma la dama rifiuta. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 24 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (2 febbraio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVQuesta mattina gli spettatori di Canale 5 si sono sintonizzati per seguire la puntata di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (4 febbraio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVOggi su Canale 5 va in scena una nuova puntata di Uomini e Donne.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 23 febbraio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Anticipazioni di Uomini e donne del 16 e 17 febbraio: Ciro richiama Alessia, caos in studio per Sara; Uomini e Donne: anticipazioni puntate dal 23 al 27 febbraio 2026; Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 23 al 27 febbraio 2026: Alessio e Gianni discutono, Sara bacia un corteggiatore.

Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Tina vuole cacciare Mario e Cinzia, Sara perde AlessioScopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne per il trono over e il trono classico, del dating show di Canale 5. comingsoon.it

Anticipazioni Uomini e Donne del 23/02/26: Mario Lenti e Cinzia Paolini chiudono, Elisabetta Gigante smaschera Sebastiano MignosaAnticipazioni Uomini e Donne del 23/02/26: Mario Lenti e Cinzia Paolini chiudono, Elisabetta Gigante smaschera Sebastiano Mignosa. Oggi so ... isaechia.it

#UominieDonne: la registrazione di ieri. ATTENZIONE SPOILER!! Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Queste le anticipazioni di #LorenzoPugnaloni: - - - - - - - - - - - - TRONO OVER: La registrazione è ini - facebook.com facebook

#uominiedonne: scoppierà il caos tra i protagonisti del trono over. Troviamo, infatti, #Alessio Pilli Stella che verrà definitivamente scaricato da #Debora x.com