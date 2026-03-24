’Una bugia tira l’altra’ La Sveglia torna in scena

"Una bugia tira l’altra" e per il Circolo Culturale La Sveglia sono già 48 anni di attività. Niente di meglio per festeggiare, e per fare della solidarietà un gesto concreto sarà in scena il 27 e il 28 marzo alle 21,15 e domenica 29 alle 17 al Teatro dei Rozzi. Sei le associazioni che potranno usufruire della grande passione dei componenti di questa compagnia: Pubblica Assistenza e Gruppo Rafiki (27 marzo), Progetto inter-contradaiolo Città dei Mestieri (28 marzo), Per l’Altro, Sunrise e Jenga Insieme Medici con l’Africa Cuamm (29 marzo). Ne parliamo con l’instancabile regista Mario Ghisalberti: "Non è stato facile trovare una nuova commedia – ci dice Ghisalberti – dopo la travolgente comicità della Cena dei cretini dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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