di Riccardo Bellardini Una fredda primavera sferza lo Stivale, e un’irruzione artica potrebbe riportare la neve fin sulla bassa collina. Ma per l’Italia, l’Italia silenziosa, popolo indomito, oggi è tempo di rifiorire, sull’onda di un tepore che fa sembrar calda pure quest’aria gelata. L’Italia silenziosa, che s’è risvegliata, e ha urlato un No potente. Un No all’indecenza. Un No alla storpiatura della Costituzione, di cui il popolo è ancora innamorato. Un No a Giorgia Meloni, al suo governo in prima linea per la riforma della giustizia, trainata dagli slanci alcolici di Nordio, benedetta da Licio Gelli e Silvio Berlusconi in paradiso, dalla... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un No deciso all’indecenza. Le menzogne del governo (e dei suoi fiancheggiatori) non pagano

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