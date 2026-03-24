Nell'ambito della Legge Omnibus, è stato approvato un emendamento che permette ai Comuni di offrire servizi cimiteriali a persone di ogni credo religioso. Questa modifica riguarda le modalità di gestione e accesso ai servizi funerari, senza restrizioni legate alle convinzioni religiose dei cittadini. La norma si applica a livello regionale e interessa tutte le amministrazioni comunali dell'Umbria.

Gli enti locali potranno far riferimento alla normativa regionale grazie all'emendamento approvato nell'ambito della legge Omnibus Nell'ambito della Legge Omnibus è stato approvato un emendamento importante in materia di servizi cimiteriali. La novità riguarda la possibilità per i Comuni umbri di estendere i servizi cimiteriali alle persone di tutti i credo religiosi, attraverso convenzioni da stipulare con le comunità che ne facciano richiesta. Ad oggi soltanto il Comune di Assisi aveva posto in essere tale genere di convenzione con la comunità islamica, ma d’ora in poi tutti i Comuni umbri avranno una normativa regionale alla quale far riferimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Umbria, novità per i Comuni: potranno estendere i servizi cimiteriali a persone di ogni credo religioso

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