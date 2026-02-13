Cede la sua boccetta di metadone denunciato Tre automobilisti ubriachi al volante ed uno con patente falsa

Durante i controlli dei Carabinieri a Cesena, un uomo ha accidentalmente fatto cadere la sua bottiglietta di metadone, attirando così l’attenzione delle forze dell’ordine e venendo denunciato. In quella stessa giornata, tre conducenti sono stati trovati al volante dopo aver assunto alcol, mentre un altro è stato scoperto con una patente falsificata. I militari hanno fatto controlli in diverse zone considerate a rischio, riscontrando comportamenti pericolosi e irregolarità che mettono a rischio la sicurezza pubblica.

Controlli dei Carabinieri di Cesena in vari luoghi sensibili sul piano della sicurezza che hanno portato a diverse denunce. Un uomo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere: è stato trovato alla guida con tre coltelli multiuso-serramanico che sono stati sequestrati penalmente. Quattro gli ubriachi al volante, sono scattate le denunce in seguito agli accertamenti che hanno registrato tassi alcolemici ben oltre i limiti consentiti. Le patenti di guida sono state tutte ritirate per la sospensione da parte della Prefettura.