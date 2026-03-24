Turismo la replica | Parlare di ' crollo' di Bagno di Romagna è un danno all' immagine del territorio

"A chi continua a urlare ‘crollo’ ricordiamo che dieci anni di crescita costante non sono un dettaglio, ma il risultato di un lavoro serio": la replica di sindaco e assessore a Fratelli d'Italia Prosegue a Bagno di Romagna la polemica sui dati turistici in calo nella località termale, il sindaco Enrico Spighi e l'assessore al Turismo Mattia Lusini replicano a Fratelli d'Italia: "C’è un sentimento che ormai fatichiamo a nascondere, ed è quello dell’amarezza. Per anni, durante una crescita turistica costante e documentata, ci siamo sentiti dire che i dati erano ‘inventati”, 'manipolati', ‘non credibili’. Oggi, alla prima flessione, quegli stessi dati diventano improvvisamente verità assoluta e addirittura la prova di ’dieci anni di strategia sbagliata'. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Crollo del turismo nel borgo da favola, FdI non ci sta: “Per Bagno di Romagna nessuna strategia”Cesena, 23 marzo 2026 – “Mentre l’Italia e l’Emilia Romagna hanno archiviato il 2025 con numeri da record, Bagno di Romagna ha fatto registrare un...

Leggi anche: Mancano 100 giorni al Giro del Mito a Bagno di Romagna: la seconda edizione che si prepara a lasciare di nuovo il segno

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Turismo la replica Parlare di 'crollo'...

Discussioni sull' argomento Montefiore Conca, l’Amministrazione replica: Nessuno IAT chiuso, il servizio turistico è stato riorganizzato; Manager vibonese del turismo scrive a Occhiuto: Io emigrato per necessità mentre la Calabria è ferma. La replica: Basta sindrome di Calimero · ilvibonese.it; Hotel, la Pasqua ad Ancona sarà full: E con la Capitale 2028 il brand gira; Turismo, scontro a tutto campo. Tiso (Pd): Città viva, 2 milioni di visitatori in pochi anni. Gottardo: negozi chiusi e tram incidono...

Ha vinto Schlein, ora non si perda tempo a parlare di primarie (di M. Guandalini) x.com

Vi ricordo l'appuntamento di mercoledì 25 marzo alle ore 21:00 presso la Casa della Psicologia di Milano. Sarò con Valentina Di Mattei (Presidente Ordine Psicologi Lombardia) e Domenico Letterio (Psicoanalista, Coordinatore Jonas Milano) per parlare di P - facebook.com facebook