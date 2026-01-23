Mobilità dolce si cambia Il nuovo sharing vince

Mobilità dolce, un cambiamento in corso. A San Donato, il nuovo servizio di sharing ha registrato oltre 14.000 utilizzi nei primi due mesi, dimostrando l'interesse per soluzioni più sostenibili. Con 5.600 corse con biciclette a pedalata assistita e 8.400 con monopattini elettrici, il sistema si conferma come un'opzione praticabile per spostarsi in modo più ecologico e efficiente.

Mobilità sostenibile, San Donato ci (ri)prova. Nei primi due mesi di attivazione del servizio, partito lo scorso autunno, la micro-mobilità in sharing ha fatto registrare 14mila utilizzi, 5mila 600 con le biciclette a pedalata assistita e 8mila 400 coi monopattini elettrici. Funzionali a spostamenti brevi, questi utilizzi hanno avuto una percorrenza media di circa 10 minuti, per 1,73 chilometri ciascuno. Questi i dati resi noti dal Comune e relativi al servizio di mobilità leggera gestito insieme all'azienda Lime. Con 300 fra bici e monopattini dislocati in 90 punti di distribuzione sul territorio, il nuovo sharing ha sostituito il precedente sistema di biciclette muscolari condivise, che era sottutilizzato (in un anno, nel 2022, si sono registrati 12.

