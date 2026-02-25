Tumore al colon-retto nuova terapia raddoppia la sopravvivenza | come funziona

Fortunato Ciardiello (tra gli autori dello studio e professore di Oncologia medica presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli): “Per i pazienti con mutazione BRAF, svolta nella prima linea” L’Italia è il primo Paese in Europa a garantire, attraverso il Servizio sanitario nazionale, l’accesso in prima linea a una nuova combinazione terapeutica per i pazienti con tumore del colon-retto metastatico con mutazione di BRAF, una delle forme più gravi e infauste della malattia. Una terapia che ha dimostrato di raddoppiare la sopravvivenza rispetto allo standard. La combinazione di due farmaci a bersaglio molecolare, encorafenib e cetuximab, associati alla chemioterapia tradizionale, è passata dall’essere “ultima spiaggia” a terapia di prima scelta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

