Trump ferma i raid. A determinarlo è l’accordo con l’Iran stilato in ben 15 punti. Il presidente statunitense ha annunciato la sospensione degli attacchi agli impianti energetici iraniani per cinque giorni, nella speranza di raggiungere un accordo con Teheran. Parla di “colloqui produttivi” in cui rientra la rinuncia iraniana alla bomba atomica. Ma l’Iran smentisce: “Non ci sono state trattative”, ribadisce il presidente del parlamento Mohammad-Bagher Ghalibaf, accusando Trump di mentire. Stati Uniti e Iran sembrano lontani dall’intesa, eppure il Presidente degli Stati Uniti rimane ottimista: “C’è una chance reale di accordo”. Le Borse reagiscono positivamente alla notizia, con il petrolio in calo e i listini in rialzo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Trump: “Stop raid per 5 giorni e accordi con l’Iran su 15 punti”

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, Trump: «Con Teheran raggiunto un accordo su 15 punti»

Guerra in Iran, Trump: “Colloqui positivi, stop ai raid per cinque giorni e trattative in corso “Il presidente Trump ha ordinato “cinque giorni di tregua di qualsiasi attacco militare contro centrali elettriche e infrastrutture energetiche...

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

Contenuti e approfondimenti su Trump Stop raid per 5 giorni e accordi...

Temi più discussi: TG5: Trump, colloqui positivi Stop raid per 5 giorni Video; Trump ferma i raid per cinque giorni: 'Con l'Iran accordo su 15 punti'; Trump: 'Colloqui con Iran costruttivi, stop raid'. Teheran smentisce; La mini-tregua di Trump: Colloqui buoni, 5 giorni di stop ai raid.

Trump annuncia tregua guerra stop raid Iran per 5 giorni | Colloqui positivi, niente attacchi all’energiaTrump annuncia tregua di 5 giorni su siti energia, risposta dell'Iran (ti stai ritirando, non è un accordo): cosa sta succedendo in Medio Oriente ... ilsussidiario.net

Guerra Iran, Trump ferma i raid e annuncia negoziati con Teheran. LIVESpiragli di pace nel Golfo. A poche ore dalla scadenza dell'ultimatum all'Iran su Hormuz, il presidente Usa annuncia a sorpresa un accordo in 15 punti in via di definizione con Teheran che rinuncerebb ... tg24.sky.it

Segui gli aggiornamenti sul live: ilsole24ore.com/art/trump-parl… #MedioOriente #Iran #Trump #IlSole24Ore x.com

#Trump frena sulla minaccia di attacchi alle centrali elettriche iraniane e parla di colloqui in corso con Teheran che, dice, avrebbe rinunciato alla corsa all'arma nucleare. Reagiscono le borse europee chiudendo ieri in positivo. L'Iran però smentisce le dichia facebook