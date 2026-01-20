Morcone Carabinieri smascherano rete di truffe | diverse denunce

I Carabinieri di Morcone hanno smascherato una rete di truffe online, coinvolgendo falsi operatori di polizia e truffe bancarie. Durante le indagini sono state identificate diverse persone e sono state presentate numerose denunce. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e promosso incontri informativi per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati a queste frodi, rafforzando così la sicurezza della comunità locale.

Indagini su raggiri online, falsi operatori di polizia e truffe bancarie. Intensificati i controlli e incontri informativi per i cittadini. A Morcone (BN) i Carabinieri della Stazione locale hanno concluso un’articolata indagine che ha permesso di smascherare una rete di truffe aggravate, perpetrate con metodi tradizionali e attraverso piattaforme digitali. L’operazione ha portato all’identificazione e alla denuncia in stato di libertà di diverse persone, ritenute responsabili dei raggiri che avevano destato forte preoccupazione nella comunità. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

I Carabinieri di Morcone hanno condotto un'indagine dettagliata che ha portato alla scoperta di una rete di raggiri che aveva coinvolto diversi cittadini, creando preoccupazione tra la popolazione.

