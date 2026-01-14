Controlli della Polizia Locale a Bari scoperto tir con tachigrafo manomesso | sanzioni per autista

14 gen 2026

Durante controlli della Polizia Locale di Bari, è stato individuato un tir con tachigrafo manomesso. L'intervento ha portato alla scoperta di un dispositivo alterato all’interno dell’automezzo, evidenziando l’importanza di verifiche mirate per garantire la sicurezza sulle strade. L’autista coinvolto è stato soggetto a sanzioni amministrative, in conformità con le normative vigenti.

La Polizia Locale di Bari, nel corso di alcuni controlli specifici, ha scoperto un congegno, all'interno di un tir, per alterare l'impianto tachigrafico. Una pratica per falsare i dati riguardanti la velocità, nonchè le attività di guida e riposo del conducente. La scoperta è avvenuta a seguito. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

