Controlli della Polizia Locale a Bari scoperto tir con tachigrafo manomesso | sanzioni per autista

Durante controlli della Polizia Locale di Bari, è stato individuato un tir con tachigrafo manomesso. L'intervento ha portato alla scoperta di un dispositivo alterato all’interno dell’automezzo, evidenziando l’importanza di verifiche mirate per garantire la sicurezza sulle strade. L’autista coinvolto è stato soggetto a sanzioni amministrative, in conformità con le normative vigenti.

La Polizia Locale di Bari, nel corso di alcuni controlli specifici, ha scoperto un congegno, all'interno di un tir, per alterare l'impianto tachigrafico. Una pratica per falsare i dati riguardanti la velocità, nonchè le attività di guida e riposo del conducente. La scoperta è avvenuta a seguito. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Controlli della Polizia locale sui mezzi pesanti a Bari: raffica di sanzioni, sei patenti ritirate Leggi anche: Droga nei parchi, quattro sanzioni durante i controlli della Polizia Locale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Controlli della Polizia Locale a Bari, scoperto tir con tachigrafo manomesso: sanzioni per autista; Bari, verso una stretta sulla movida: controlli nei locali per il consumo di alcol, vertice in Prefettura; Controlli ad alto impatto della Polizia a Bari: controllate oltre 600 persone; Taser alla polizia locale a Bari: “Armi utili per contrastare il crimine”. L’attacco al Comune. Bari, controlli ad “Alto Impatto”: 679 persone e 206 veicoli verificati - Complessivamente sono state controllate 679 persone, di cui 142 con precedenti o segnalazioni di Polizia, e 206 veicoli. giornaledipuglia.com

Bari, controlli a tappeto della polizia locale: in pieno centro sfrecciano le bici elettriche alterate, scattano le sanzioni - Gli agenti della polizia locale e i funzionari della Motorizzazione Civile di Bari hanno unito le forze in due giornate, mercoledì 5 e sabato 8 novembre, per dei controlli a tappeto in centro su mezzi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Capodanno in città tra ordinanze e controlli - Lo ha scoperto una pattuglia della Polizia locale di Bari in quello che è stato il primo intervento della vigilia di Capodan ... rainews.it

Controlli straordinari della Polizia tra Golosine e Borgo Roma: sanzioni a quattro locali Servizio straordinario di controllo del territorio nella serata di ieri nei quartieri Golosine e Borgo Roma, dove la Polizia di Stato ha intensificato la presenza per rafforzare l facebook

Tolleranza zero della Polizia Locale: smentita rapina in via Piave, controlli a tutto spiano in zona Stazione e presso 'La Città del Cinema' x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.