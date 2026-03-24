Alle ore 17:30 del 24 marzo 2026, il traffico sulla rete viaria del Lazio risultava molto intenso. In particolare, si registravano congestioni nella zona di maggiore afflusso, con veicoli in fila e rallentamenti significativi lungo le principali arterie della regione. La situazione interessava sia le strade urbane che quelle extraurbane, creando disagi ai pendolari e agli automobilisti in transito.

luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma maggiori difficoltà lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dove per un incidente ci sono aggiornamenti tra la Roma Fiumicino e via Laurentina successivamente per traffico rallentamenti e code fino alla Romanina anche in carreggiata interna code a tratti per traffico tra Cassia bis Veientana e salari e poi tra Nomentana Prenestina ci sta in fila in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare rallentamenti sulla diramazione di Roma Sud a causa di un mezzo che ha perso il. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-03-2026 ore 17:30

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