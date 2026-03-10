Tommaso Cerno 2 di picche non va | Usigrai insorge

L'Usigrai ha espresso critiche nei confronti della trasmissione condotta da Tommaso Cerno, che non sta riscuotendo consenso tra il pubblico. La fascia quotidiana, trasmessa da alcuni canali televisivi, ha suscitato commenti negativi e contestazioni da parte di alcuni spettatori. La discussione riguarda la qualità e l’approccio del programma, che non sembrano soddisfare le aspettative di chi lo segue.

La storia infinita quella tra Tommaso Cerno e Rai 2. Il conduttore e giornalista è riuscito ad ottenere una fascia prima del Tg2, Due di picche. Il programma prevede una sorta di editoriale televisivo, molto simile a Dieci minuti di Porro. Ma la durata è minore e posticipa il Tg2. Il primo bilancio della trasmissione non è del tutto positivo: Tommaso Cerno parte da un 7%, per poi calare a picco pochi minuti dopo. Insomma, sembra proprio che il suo programma non desti curiosità e non attiri l’attenzione dei telespettatori. Da tempo si voleva trovare una fascia per il giornalista, ora direttore de Il Giornale. Cerno è co-conduttore di Domenica In ed è riuscito pian piano, in questo ultimo anno a farsi ben volere dai vertici tanti che lo hanno promosso, facendogli ottenere un programma in una fascia inedita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

