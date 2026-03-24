Ti uccideranno recensione | sangue mazzate e lotta di classe in un horror adrenalinico

Un nuovo film horror diretto da Kiril Sokolov combina sangue, violenza e tematiche di classe in modo diretto e senza filtri. La pellicola presenta numerose scene di lotta fisica e scontri violenti, con un ritmo intenso che tiene alta l’attenzione dello spettatore. La narrazione si focalizza su conflitti tra gruppi sociali e la violenza come elemento centrale della trama.

Un horror che prende l'espressione "lotta di classe" molto alla lettera. Il film è diretto da Kiril Sokolov. Nel cast Zazie Beetz e Patricia Arquette. Se Quentin Tarantino si dedicasse all'horror, probabilmente girerebbe un film come Ti Uccideranno (They Will Kill You). Il lungometraggio è diretto da Kirill Sokolov, regista già noto per il suo stile ipercinetico e grottesco, scelto per il suo debutto nel cinema hollywoodiano da due grandi nomi del settore: Andy e Barbara Muschietti, le menti dietro il dittico cinematografico di IT e della stupenda serie Welcome to Derry, qui in veste di produttori con la loro nuova etichetta, Nocturna. Questo film, infatti, è eccessivo all'ennesima potenza: fa della violenza un intelligente intrattenimento per poi raccontare, sotto la superficie, anche qualcosa in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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