Un horror a basso costo che rende omaggio a La Cosa,

Due scienziati – Marie e un collega – scoprono un sito di impatto meteoritico nell’Artico canadese e si avvicinano al luogo per indagare. Una forza misteriosa uccide l’uomo, mentre Marie viene infettata da qualcosa proveniente dal bolide. Un gruppo di scienziati della vicina base di ricerca la ritrova sporca di sangue e in stato di shock, riportandola alla stazione per prestarle le prime cure e comprendere cosa sia accaduto. In Sangue e Neve la donna comincia immediatamente a manifestare comportamenti anomali ed è in possesso di una forza fisica fuori dal comune. Quando altri membri del team iniziano a morire in circostanze sospette, Marie diventa la principale indiziata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sangue e neve: un horror a basso costo che omaggia La Cosa – Recensione

