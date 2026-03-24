Imbarazzante con la Fiorentina e uno degli emblemi della crisi Inter. Più che per la Premier, il francese sembra pronto per l’Arabia Uno dei simboli della crisi dell’Inter è Marcus Thuram, sempre più un lontanissimo parente del giocatore che nel 2024 trascinò i nerazzurri alla conquista della seconda stella. Un lontano parente persino di quello della scorsa stagione, già inferiore come prestazioni al Thuram prime. Questa l’aveva anche cominciata bene, con 5 gol e 2 assist nel mese di settembre, prima di un crollo praticamente costante e inesorabile sui cui ha forse inciso anche l’infortunio alla coscia. Ma il problema muscolare, seppur serio, non può assolutamente giustificare un’annata così deprimente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Thuram come Arnautovic e Taremi: crollo totale da inizio 2026

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