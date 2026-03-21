Zhang è crollo finanziario totale

Zhang Jindong, fondatore del gruppo Suning e padre dell’ex presidente dell’Inter Steven, ha attraversato un crollo finanziario totale. La sua situazione economica si è aggravata fino a rendere insostenibile la sua posizione. La notizia riguarda un declino irreversibile delle sue attività e delle finanze personali. La vicenda si configura come un episodio di grave crisi economica per l’imprenditore.

Zhang Jindong, padre dell’ex presidente dell’ Inter Steven, e fondatore del gruppo Suning, ha subito un crollo finanziario definitivo. Il patron ha guidato il gruppo per trent’anni e ha costruito un vero e proprio dominio nel retail e nei servizi. Ora il business-man cinese – come riportato dai media locali – ha visto il proprio patrimonio personale completamente azzerato nell’ambito della maxi ristrutturazione del debito del gruppo. A sancire la fine di questa lunga e drammatica telenovela è stato il Tribunale del Popolo di Nanchino. L’organo ha annunciato il completamento del piano di riorganizzazione relativo a Suning.com e ad altre 38 società collegate, per un ammontare complessivo di 238,712 miliardi di yuan (circa 29,9 miliardi di euro). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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