Giorgio Panariello lascia Tale e quale show | parte la caccia al giudice che sostituirà il comico

Dopo sette anni, Giorgio Panariello ha deciso di lasciare il suo ruolo nella giuria di Tale e quale show. La Rai ha avviato la ricerca di un sostituto, valutando tra i candidati Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia e Ciro Priello dei The Jackal. La scelta mira a individuare un nuovo giudice che possa mantenere l’equilibrio e la qualità dello spettacolo.

