Joe Keery, l’attore di Stranger Things, potrebbe presto entrare nel cast del Marvel Cinematic Universe. Le voci circolano da qualche ora e già scatenano i commenti dei fan. La Marvel sta valutando di affidargli un ruolo importante, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. L’attenzione ora si concentra su cosa potrebbe interpretare e come questa scelta cambierà il volto del suo personaggio.

Nelle ultime ore un’indiscrezione sta scuotendo il fandom della Marvel e quello di Stranger Things: Joe Keery potrebbe essere il prossimo grande acquisto del Marvel Cinematic Universe. L’attore, celebre per il ruolo di Steve Harrington nella serie Netflix, sarebbe infatti entrato nel radar dei Marvel Studios per un ruolo chiave in Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della saga con Tom Holland previsto per l’estate 2026. Harry Osborn o un nuovo eroe? Inizialmente, le speculazioni dei fan si sono concentrate su una figura iconica: Harry Osborn. Tuttavia, l’insider Daniel Richtman (via SuperHeroHype ) ha lanciato un aggiornamento intrigante: sebbene i colloqui con Keery siano reali, il ruolo in questione potrebbe non essere quello di Osborn. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Spider-Man: Brand New Day | Joe Keery nel mirino della Marvel: quale ruolo per la star di Stranger Things?

Sadie Sink, nota per Stranger Things, si prepara a mantenere il riserbo sul suo nuovo ruolo in Spider-Man: Brand New Day.

