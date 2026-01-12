Gli Healing Festival rappresentano un nuovo modo di incontrarsi, diffuso tra giovani e meno giovani. Derivato dal termine

Si chiamano Healing Festival – da “to heal” (guarire) – perché in qualche modo “curano”, ma anche festival del Cambiamento, festival Medicina o Workshop festival: un fenomeno in forte crescita dal post Covid e adesso in vera e propria esplosione, in grado di fornire un palinsesto estivo che copre 3 mesi di eventi da Nord a Sud dell’Italia e poi continua per tutto l’anno con incontri e ritiri per tutta la stagione fredda fino alla successiva estate. Una combinazione di musica, laboratori, natura e spiritualità, a metà strada tra il ritiro e il raduno, tra il campeggio e il concerto. Il format. Lo schema è molto semplice: si pernotta per qualche giorno in un contesto immerso nella natura come ecovillaggi o strutture nel verde – dormendo quasi sempre in tenda – e si entra in un programma di eventi che hanno ormai uno scheletro ben preciso: workshop mattutino, workshop pomeridiano, live concert serale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’era degli Healing Festival: il nuovo modo di incontrarsi è diventato virale tra giovani e meno giovani. Ci siamo stati per capire cosa sono e come funzionano

Leggi anche: “Siamo abituati ai social, le scene violente viste alla Scala con Lady Macbeth non ci spaventano. Non siamo così impressionabili, men che meno a teatro”: siamo stati alla Primina della Scala e abbiamo raccolto le impressioni dei giovani presenti

Leggi anche: Il concerto per strada a Teheran diventato virale, la folla di giovani attorno alla band rock e le ragazze senza velo – Il video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Earth Healing Festival 4th Edition: Be The Change - facebook.com facebook