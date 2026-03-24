Sondaggio Noto Schlein a pezzi | leadership Conte la surclassa

Da liberoquotidiano.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente sondaggio pubblicato da Noto mostra una sfida tra le figure politiche di Schlein e Conte. Secondo i dati, Conte, leader del Movimento 5 Stelle, si avvicina o supera la candidata Schlein in vista di possibili primarie di coalizione. La rilevazione fornisce numeri concreti sulla posizione di entrambi i candidati in vista di eventuali appuntamenti elettorali.

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, potrebbe vincere le future primarie di coalizione. Questa è la fotografia scattata dal sondaggio di Noto per Porta a porta. In una corsa in cui contendenti sono, appunto, l'ex premier, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e Angelo Bonelli, leader di Avs, ad avere la meglio secondo gli elettori del campo largo sentiti dall'istituto di ricerca sarebbe proprio l''Avvocato del popolo' con il 43% dei consensi, contro il 37% della leader dem e 'solo' il 12% del co-portavoce di Europa verde, e ancora un 8% che non sa. Nello specifico, i voti di Conte sarebbero certamente trainati dai pentastellati, il 95% sceglierebbe lui, ma anche da un 12% degli elettori del Pd e il 29% di quelli di Avs. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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