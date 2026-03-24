Solo in un mondo fatto di leggi può esserci la vera libertà

Un mondo senza regole è possibile? Se qualcuno ci chiedesse di dare una definizione di libertà, come risponderemmo? Alcune persone potrebbe sostenere che la libertà è uguale a un mondo senza regole. In realtà le regole servono eccome, perché senza di esse ci sarebbe il caos: molti non lavorerebbero in modo regolare, e alcune professioni che esistono proprio grazie alle regole, andrebbero perdute. In un mondo così nessuno rispetterebbe gli altri, le forze dell’ordine non potrebbero più svolgere le loro funzioni, nascerebbero sicuramente più conflitti e guerre civili. Le case non avrebbero un proprietario e sarebbero tutte trascurate. Infine il denaro non servirebbe, perché anche il suo uso si basa su regole condivise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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