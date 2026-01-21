Cesenatico torna la raccolta alimentare di solidarietà per le famiglie in difficoltà del territorio
Il 24 gennaio a Cesenatico torna la raccolta alimentare di solidarietà, un’iniziativa volta a sostenere le famiglie in difficoltà del territorio. Promossa dai comitati di zona e dall’amministrazione comunale, questa giornata mira a raccogliere generi di prima necessità, rafforzando la vicinanza e l’aiuto alla comunità locale. Un gesto semplice ma importante per contribuire al benessere di chi attraversa un momento di difficoltà.
Sabato 24 gennaio torna la raccolta alimentare per aiutare le famiglie indigenti del territorio di Cesenatico, una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolge tante forze della città di Cesenatico: i comitati di zona che hanno organizzato l'iniziativa insieme all'amministrazione comunale.
