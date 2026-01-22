Jannik Sinner si prepara ad affrontare James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open. Entrambi i tennisti si sfideranno in un match che promette equilibrio e determinazione. Questo incontro rappresenta un passo importante nel percorso del giovane talento italiano nel torneo più prestigioso del circuito Slam.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo la vittoria ahimè per ritiro contro Hugo Gaston, Jannik Sinner vola al secondo turno degli Australian Open, primo Slam di stagione che il campione italiano punta a vincere per il terzo anno consecutivo. Oggi se la vede contro James Duckworth, numero 88 del ranking mondiale che, dalla sua, ha il fatto di giocare in casa. Dove vedere Sinner-Duckworth agli Australian Open 2026 in diretta streaming. Tutte le partite di Sinner agli Australian Open 2026 - a partire dalla seconda vs James Duckworth in programma oggi, giovedì 22 gennaio, alle 9 (ora italiana) - verranno trasmesse in diretta streaming sui canali Eurosport - disponibili su Discovery+, DAZN, HBO Max (con aggiunta del pacchetto sport) e TIMVISION. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner al secondo turno degli Australian Open incontra il padrone di casa James Duckworth

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open: sfida a Duckworth al secondo turno, orario e dove vederlaJannik Sinner torna a giocare agli Australian Open, affrontando nel secondo turno l’avversario Duckworth.

Pronostico e quote James Duckworth – Jannik Sinner, Australian Open 22-01-2026Il 22 gennaio 2026 si disputa l’incontro tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Jannik Sinner - James Duckworth all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open 2026, Gaston si ritira: Sinner approda al secondo turno; Sinner-Duckworth, in palio il terzo turno: quando e dove vederlo; Jannik Sinner al secondo turno giocando solo due set.

Sinner batte Gaston agli Australian Open, 6-2, 6-1 poi il ritiro in lacrime: Jannik al secondo turnoJannik Sinner batte Gaston 6-2, 6-1, con il francese che si ritira alla fine del secondo set. Un epilogo triste per Gaston che è scoppiato in lacrime in panchina. Secondo turno raggiunto per il ... fanpage.it

Australian Open 2026, Gaston si ritira: Sinner approda al secondo turnoL'azzurro, che difende il titolo, ha battuto il francese n. 93 al mondo, che si è ritirato per un problema fisico dopo aver perso i primi due set 6-2, 6-1. Non volevo vincere così. Ma sono contento ... tg24.sky.it

Australian Open 2026, Sinner-Duckworth al secondo turno: ecco a che ora si gioca e dove vederla - facebook.com facebook

#Sinner-Duckworth, secondo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com