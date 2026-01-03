Damiano David si sposa chi è la futura moglie Dove Cameron La foto con l' anello di fidanzamento

Damiano David, frontman dei Måneskin, si prepara al matrimonio con l’attrice americana Dove Cameron. La coppia ha condiviso su Instagram una foto con l’anello di fidanzamento, annunciando ufficialmente il loro prossimo matrimonio. L’evento segna un momento importante nella vita di entrambi, che hanno scelto di condividere questa novità con i loro fan. Ecco le informazioni principali sulla loro relazione e il prossimo passo di Damiano e Dove.

Roma, 3 gennaio 2026 – "It's gonna be a beautiful year". Sarà un anno bellissimo per il 26enne Damiano David, che con un post su Instagram ha annunciato oggi il matrimonio con l'attrice Dove Cameron, 29 anni. A sottolineare la felicità della coppia e l'imminente matrimonio è un carosello di foto con tanto di anello di fidanzamento. Un dono da capogiro tempestato di diamanti. Il 2026 sarà costellato di successi per il cantante romano. Dopo la reunion dei Maneskin, annunciata in estate e che potrebbe avverarsi proprio quest'anno, il 2026 sarà anche l'anno dell'amore e (forse) quello giusto per mettere su famiglia.

