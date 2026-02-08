Reggiana esonerato l’allenatore Davide Dionigi | panchina a Rubinacci ex vice di Nesta

Reggiana ha deciso di cambiare allenatore. Davide Dionigi è stato esonerato e il suo staff ha lasciato la squadra. Al suo posto arriva Rubinacci, ex vice di Nesta. La società ha preso questa decisione dopo un periodo difficile in campionato. La squadra ora cerca una svolta con il nuovo tecnico.

Reggio Emilia, 8 febbraio 2026 – Davide Dionigi è stato esonerato da tecnico della Reggiana. Via lui e tutto il suo staff. La decisione gli è stata comunicata oggi dopo pranzo. Al suo posto arriva Lorenzo Rubinacci, con già dei trascorsi in granata da vice allenatore di Alessandro Nesta. Il neo tecnico ha firmato un accordo fino a giugno con rinnovo automatico al raggiungimento della salvezza. L'esonero di Dionigi arriva dopo la sconfitta di ieri a Catanzaro (2-0) e ruolino di marcia che parla di nove sconfitte nelle ultime dieci partite (un pari con la Juve Stabia il 1° febbraio). Reggiana per la prima volta in zona play-out: a Catanzaro sconfitta per 2-0 Il tecnico di Reggio Emilia, 52 anni, lascia dopo 23 partite con uno score di 5 vinte, 6 pareggiate e 12 perse per un totale di 21 punti e con la squadra in zona playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Reggiana, esonerato l’allenatore Davide Dionigi: panchina a Rubinacci, ex vice di Nesta Approfondimenti su Reggiana Dionigi Reggiana, esonerato l’allenatore Davide Dionigi La Reggiana ha deciso di cambiare allenatore. Dionigi è sereno. "Ottima Reggiana . E può migliorare» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Reggiana Dionigi Argomenti discussi: Pisa SC, in arrivo l'esterno: dall'Inghilterra c'è Samuel Iling-Junior; Reggiana, esonerato l’allenatore Davide Dionigi; UFFICIALE - Reggiana, esonerato l'allenatore Dionigi: il comunicato; Un altro esonero in Italia: pronto il ritorno di un grande ex. Reggiana, esonerato l’allenatore Davide DionigiLa decisione gli è stato comunicata dopo pranzo. Paga i 9 ko nelle ultime 10 partite. Non ancora scelto il sostituto ... lanazione.it Reggiana, esonerato Davide Dionigi. Al suo posto Lorenzo RubinacciAC Reggiana comunica di avere sollevato Davide Dionigi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club granata ringrazia sentitamente mister. tuttomercatoweb.com La rete vittoriosa del Frosinone, segnata da Giorgi Kvernadze contro la Reggiana, che è valsa l'1-0 finale nei confronti degli emiliani granata allenati da Davide Dionigi, è stata eletta come "Best ... facebook

