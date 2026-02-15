Gironzolava tra le auto in sosta con arnesi da scasso | denunciata

Giovedì pomeriggio, una donna è stata denunciata dopo essere stata trovata con arnesi da scasso tra le auto in sosta a Savignano. La Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha fermato una Fiat Punto sospetta, che girava nel parcheggio senza motivo apparente. Quando hanno controllato, hanno trovato strumenti pronti per essere usati per commettere un furto. La donna è stata arrestata sul posto e portata in commissariato per ulteriori accertamenti.

Giovedì pomeriggio una pattuglia della Polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli una Fiat Punto, vista girovagare tra le auto in sosta in un parcheggio a Savignano. Alla guida c'era una 37enne residente a Rimini, conosciuta dagli agenti per i vari precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio, con a bordo due figli minorenni. L'auto è stata controllata e sono stati trovati al suo interno un coltello, vari attrezzi utili allo scasso, guanti da lavoro e torce, del cui possesso la donna non ha saputo fornire giustificazioni valide e che sono stati sequestrati.