Opi, assieme a Michele e al ballerino Antonio, è tra gli eliminati della prima puntata di “Amici di Maria De Filippi”. Il cantante qualche giorno dopo l’uscita dal Serale del talent show ha scritto un lungo post su Instagram per tracciare un bilancio della sua esperienza: “Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta”, è la premessa. E poi ancora: “Sorridi e testa alta, sono le parole che mi sono detto appena incominciato questo viaggio nella scuola di Amici. Sette mesi fa ero un operaio che lavorava in cantiere con un sogno a cui nessuno credeva, se non me stesso. Ora, sono ancora lo stesso ragazzo, con la stessa fame e umiltà ma con la consapevolezza che se credi e lotti per i tuoi sogni, puoi raggiungerli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sette mesi fa ero un operaio che lavorava in cantiere con un sogno a cui nessuno credeva. Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta”: Opi di Amici 25 dopo l’eliminazione

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