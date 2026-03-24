Intanto la notizia dell’ultima’ora: Camaiore-Tau, per la 29ª giornata, è anticipata a sabato 28 marzo, alle 15. Nel frattempo, dopo 50 giorni, il Tau ritorna alla vittoria e riconquista il secondo posto, sia pure in coabitazione con il Seravezza. Inoltre sono ritornati i gol dopo 450 minuti di astinenza e ciò grazie alla doppietta di Tommaso Carcani, ora a quota 16. Da apprezzare anche la voglia di ribaltare una gara che era diventata difficile. Così, dopo un primo tempo opaco, è arrivata la riscossa. Un successo che non ha soltanto l’effetto di iniettare di nuovo entusiasmo nell’ambiente, con la ritrovata piazza d’onore, ma con un concreto aspetto: il vantaggio sulla sesta, la prima esclusa dai play-off, è di 7 lunghezze, da gestire nelle ultime sei giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: il punto. Maraia: "Vittoria sofferta, ma importante». Derby a Camaiore anticipato a sabato

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Alessia gazzola Miss bee la serie.. ho appena finito la serie e sto cercando qualcosa di simile. Un giallo con intreccio di una storia sentimentale sapreste consigliarmi una serie o un altro libro similare così scorrevole come questi li ho divorati. grazie facebook

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