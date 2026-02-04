Una cena di Vigilia insolita al Polo Nord. La scena si sposta in Lapponia, dove domani sera all’auditorium Benedetto XIII di Camerino andrà in scena la commedia

Domani alle 21.15, all'auditorium Benedetto XIII di Camerino, arrivano Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia, Sebastiano Gavasso per la commedia " Lapponia. Una folle cena di Vigilia al Polo Nord" di Marc Angelet e Cristina Clemente messa in scena con la regia di Ferdinando Ceriani. "Monica, con il marito spagnolo Ramon e il figlio Giuliano, è in Lapponia – si legge nelle note di regia – per trascorrere le vacanze di Natale con sua sorella Silvia, il compagno finlandese di lei Olavi e la loro figlia di quattro anni Aina. Tutto fila liscio fino a quando la bimba rivela al cuginetto che Babbo Natale non esiste, è solo una bugia inventata dai genitori per costringere i bambini a comportarsi bene.

© Ilrestodelcarlino.it - Una folle cena di Vigilia al Polo Nord. Lapponia in scena con Muniz e Mesturino

A Priverno, al Teatro Comunale Gigi Proietti, prende il via una commedia con Sergio Muniz, inserita nella stagione di prosa promossa dal Comune di Priverno.

Da dicembre a gennaio, il Teatro Gioiello di Torino ospita

