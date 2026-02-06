i tre punti di gori per la difesa del vecchio continente

Oggi Gori propone tre idee chiare per rafforzare la difesa dell’Europa. Parla di mettere la realtà al centro delle decisioni politiche e di agire con concretezza. Nessun discorso complicato, solo proposte pratiche per far sentire l’Europa più forte e unita.

Oggi toccherò temi distinti, legati tra loro da un sottotitolo un po’ pedante, che potrebbe suonare così: per essere credibili come forza di governo bisogna assumere la realtà come base dell’azione politica. Pedante ma utile, secondo me. Primo punto: la difesa dell’Europa, tema di enorme rilievo e urgenza, su cui a Bruxelles e a Strasburgo abbiamo molto lavorato e discusso in questi mesi. In più occasioni, anche se non oggi, la segretaria ha ripetuto che il Pd è a favore della Difesa comune europea e contro il riarmo delle singole nazioni. Giusto, dal punto di vista ideale. Ma c’è un dato di realtà da considerare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'articolo analizza la crescente pressione sulla difesa europea, evidenziando come i numeri smentiscano l'idea di un'autonomia militare del Vecchio Continente.

