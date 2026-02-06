I tre punti di Gori per la difesa del Vecchio continente
Oggi Gori propone tre idee chiare per rafforzare la difesa dell’Europa. Parla di mettere la realtà al centro delle decisioni politiche e di agire con concretezza. Nessun discorso complicato, solo proposte pratiche per far sentire l’Europa più forte e unita.
Oggi toccherò temi distinti, legati tra loro da un sottotitolo un po’ pedante, che potrebbe suonare così: per essere credibili come forza di governo bisogna assumere la realtà come base dell’azione politica. Pedante ma utile, secondo me. Primo punto: la difesa dell’Europa, tema di enorme rilievo e urgenza, su cui a Bruxelles e a Strasburgo abbiamo molto lavorato e discusso in questi mesi. In più occasioni, anche se non oggi, la segretaria ha ripetuto che il Pd è a favore della Difesa comune europea e contro il riarmo delle singole nazioni. Giusto, dal punto di vista ideale. Ma c’è un dato di realtà da considerare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Approfondimenti su Gori Punti
Difesa europea sotto pressione: i numeri che smentiscono l’autonomia del Vecchio continente
L'articolo analizza la crescente pressione sulla difesa europea, evidenziando come i numeri smentiscano l'idea di un'autonomia militare del Vecchio Continente.
NBA Europe, perché la punta di diamante del basket mondiale arriva nel Vecchio continente
Ultime notizie su Gori Punti
Argomenti discussi: L’Osimana a Matelica per ritrovare i tre punti; Hiljemark Unico obiettivo salvare il Pisa, subito i tre punti; Bucchi: La squadra ha combattuto, le ottime percentuali da tre punti di Pesaro hanno fatto la differenza; La soddisfazione di Possanzini: Tre punti di grande valore.
Corteo di Askatasuna, tre punti di partenza: il percorso della manifestazione del 31 gennaio a TorinoLa manifestazione nazionale era stata annunciata a Torino il 20 dicembre scorso, durante una mobilitazione in risposta allo sgombero della storica sede, l'immobile di corso Regina 47. Confermati i tre ... torinotoday.it
Salernitana, tre punti per accorciare in classificaÈ presto per scrivere «scacco matto» al primo posto. Se, però, la Salernitana avrà pazienza e soprattutto costanza, di sicuro stasera potrà ... ilmattino.it
Le doppiette di Gori e del nuovo arrivo Sanchez ci permettono di conquistare tre punti cruciali contro una Futsal Lucchese che non si è mai arresa. È la strada giusta ragazzi! #midlandfutsal facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.