Referendum sulla giustizia Sinistra Italiana | La destra tragga le conseguenze della sonora sconfitta

Il referendum sulla giustizia ha visto una vittoria del No, risultato che ha sorpreso molti e si è rivelato di grande rilevanza politica. La vittoria è stata di dimensioni insospettate rispetto alle previsioni precedenti e ha suscitato reazioni nel panorama politico. La sinistra italiana invita la destra a trarne le conseguenze di questa sconfitta, che si configura come un evento di rilievo nel dibattito pubblico.

"Il voto non può dunque essere archiviato come un fatto tecnico: è un segnale politico forte. Ora la destra si fermi su premierato, autonomia e forzature elettorali" “La vittoria del No al referendum sulla giustizia, impronosticabile fino a pochi mesi fa e difficilmente prevedibile nelle proporzioni in cui è arrivata, è un fatto politico enorme. Non è solo la sconfitta di una riforma sbagliata, ma rappresenta l’affermarsi sulla scena pubblica di una parte larga del Paese che rifiuta la torsione autoritaria impressa dalla destra, lo svilimento sistematico del dibattito pubblico, le complicità internazionali in cui è trascinata dal nostro governo”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Le conseguenze della sconfitta della destra nel referendumGli elettori italiani hanno respinto la riforma della magistratura fortemente voluta dalla maggioranza di destra. Le conseguenze per la destra dopo la sconfitta nel referendumGli elettori italiani hanno respinto la riforma della magistratura fortemente voluta dalla maggioranza di destra. REFERENDUM sulla GIUSTIZIA, con la riforma la destra mette a rischio le garanzie di tutti Contenuti utili per approfondire Sinistra Italiana Temi più discussi: Davvero il governo ha sbagliato a scrivere la riforma della giustizia?; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia su separazione carriere, perché votare sì o no: cosa dicono i politici; Referendum Giustizia: tutti i nomi della sinistra che votano Sì (contro la linea Schlein). Referendum Giustizia: tutti i nomi della sinistra che votano «Sì» (contro la linea Schlein)Da Stefano Ceccanti a Giuliano Pisapia: ecco la mappa dei riformisti e dei dem che sfidano la linea ufficiale del Nazareno. panorama.it Referendum giustizia, la sinistra esulta: C'è una richiesta di un progetto alternativo al centrodestra. Tosi: Occasione persa, Urzì: Prendiamo attoTRENTO. Il referendum sulla giustizia non è passato. La destra si rammarica per quella che ritiene un'occasione persa per far compiere all'Italia un passo in avanti, festeggia invece il centrosinistra ... ildolomiti.it Sinistra Italiana Eboli: Il risultato del voto parla chiaro: il No vince con il 54% nazionale e ad Eboli si afferma con il 54,76%. Una bella pagina di democrazia, segnata da una grande partecipazione popolare e da un forte coinvolgimento delle giovani generazio - facebook.com facebook Adesione a #SinistraItaliana per Salsetta e Marsili, verso la nascita del circolo nel #Mugello x.com