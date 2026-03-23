Ancona, 23 marzo 2026 – Il No avanti al 54%, il Sì al 46%. Questo il dato a due terzi dei seggi scrutinati sui 1.570 nelle Marche. Ai primissimi instant poll ed exit poll la forchetta era meno ampia (Si al 47-51% e No al 49-53%, sia per Swg, Rai e Mediaset) appena le urne si sono chiuse alle 15, d opo un giorno e mezzo di operazioni di voto per il referendum confermativo della legge costituzionale su Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. L’affluenza si conferma alta: 63,75% a livello regionale. Più alta quindi rispetto a quella nazionale che si attesterebbe sul 59%. I 1570 seggi sono stati allestiti in tutta la regione per consentire agli elettori marchigiani (in tutto erano 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marche, risultati del referendum sulla giustizia: No al 54%, Sì al 46% a due terzi delle sezioni. Diretta

Articoli correlati

Leggi anche: Marche, tutti i risultati del referendum sulla giustizia: No al 54%, Sì al 46% a due terzi delle sezioni. Diretta

Leggi anche: Marche, tutti i risultati del referendum sulla giustizia: No al 54%, Sì al 46% a metà delle sezioni. Mappa in diretta

Comitato Giusto dire NO referendum sulla Giustizia 2026 Ficarra e Picone

Una selezione di notizie su Marche risultati del referendum sulla...

Temi più discussi: Referendum, nelle Marche affluenza oltre il 41% alle 19; Affluenza definitiva al referendum, l’Emilia-Romagna al 66,7%: quasi 8 punti sopra la media nazionale; Risultati San Severino Marche, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Bene i piccoli Comuni. Uno su due ha votato.

Marche, tutti i risultati del referendum sulla giustizia: mappa e aggiornamenti in direttaCome hanno votato i marchigiani? Sulla consultazione sulla riforma della giustizia in regione prevalgono i sì o i no? Il voto comune per comune nella mappa interattiva ... msn.com

Referendum Giustizia 2026, la diretta.Risultati ed exit poll del referendum costituzionale sulla Giustizia dalle 15: lo spoglio delle schede parte dopo la chiusura dei seggi, poi sapremo chi ha vinto. Anche il dato sull'affluenza dalle 15 ... ilcorrieredelgiorno.it

Ermenegildo Bevilacqua, consigliere comunale di maggioranza del Comune di San Costanzo, aderisce a Civici Marche facebook

Rapporto Istat, Sabatini 'trend positivi per imprese e occupati nelle Marche'. Regione scelta per il centenario dell'Istituto di statistica, al centro dell'attenzione #ANSA x.com