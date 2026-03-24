Referendum giustizia Schlein | I giovani hanno fatto la differenza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 "Tra le nuove generazioni, leggevo, tra i 18 e i 34 anni, il NO ha vinto con il 61%. Possiamo dire che i giovani hanno fatto la differenza. E l'hanno fatta nonostante gli sia stato sottratto il diritto a votare fuori sede, e ne approfitto per confermare il nostro impegno, quando vinceremo le elezioni politiche, a fare una legge per farli votare fuori sede", così la leader del Partito Democratico Elly Schlein al Nazareno alla conferenza stampa per la vittoria del No al referendum. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Riforma Giustizia bocciata, il No vince con il 54%. Schlein festeggia: «Batteremo Meloni alle politiche». 🔗 Leggi su Open.online

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Referendum, Schlein esulta per la vittoria del No: “I giovani hanno fatto la differenza nonostante gli sia stato tolto il diritto a votare fuorisede”“Abbiamo vinto, c’è una maggioranza del paese che ha fermato una riforma sbagliata.

News - Referendum Giustizia 2026. Vince il No. Primo vero stop per Meloni 23/3/2026

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