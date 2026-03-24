Referendum giustizia M5S dopo vittoria No | Italiani pronti a voltare pagina alle politiche 2027

Dopo il risultato del referendum sulla giustizia, che ha visto il bocciamento della riforma costituzionale proposta dalla maggioranza di governo, si sono susseguite reazioni politiche. In Toscana, la regione più coinvolta, tutte le dieci province hanno espresso un voto negativo. A Rosignano Marittimo, un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha commentato l’esito del voto e le conseguenze politiche.

Referendum giustizia, dopo il No che ha respinto la riforma costituzionale Meloni-Nordio con Toscana grande protagonista che ha detto No in tutte le dieci province, c’è l’intervento del Movimento 5 Stelle di Rosignano Marittimo. Comune di Rosignano Marittimo che alla riforma ha detto No col 61.97%. Comune in provincia di Livorno, sindaco Claudio Marabotti, in cui il M5S sta in maggioranza, esprimendo anche il vicesindaco Mario Settino. Intervento M5S con i consiglieri comunali Francesca Fabbiani, candidata M5S più votata alle regionali Toscana 2025 dopo l’eletta Irene Galletti, Graziano D’Apice, Andrea Profeti. Per Fabbiani, D’Apice e Profeti “Guardando alle elezioni politiche del 2027, il messaggio uscito dalle urne è chiaro: gli italiani sono pronti a voltare pagina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Referendum giustizia, M5S dopo vittoria No: “Italiani pronti a voltare pagina alle politiche 2027” Articoli correlati Elezioni politiche 2027, il piano dei partiti di centrosinistra dopo la vittoria al ReferendumNella giornata in cui il No ha vinto al referendum sulla giustizia, nella diretta di Scanner Live andata in onda sul canale Youtube di Fanpage. Referendum, il day after dopo la vittoria del No: le sfide di Meloni, l’entusiasmo di Schlein. Obiettivo: Elezioni politiche 2027Da una parte, l’analisi della sconfitta, e la scelta oculata (e obbligata) dei prossimi passi da fare. Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum Giustizia: il M5S commenta la vittoria del No con Conte in diretta; Le cinque bufale di Pd, M5s e Avs sul referendum sulla giustizia; Referendum Giustizia, il no vince anche in Capitanata e Furore gongola - FoggiaToday; Referendum, chiusura campagna No. Schlein: 'Ogni voto fa differenza'. Sondaggi politici dopo il referendum 2026: dai partiti a Meloni, cosa cambia(Foto Roberto Monaldo / LaPresse) La vittoria del no al referendum 2026 sulla riforma ... msn.com Bartolozzi e Delmastro si sono dimessi, terremoto Giustizia dopo il referendum. Anche Santanchè in bilicoIl passo indietro della capo di gabinetto di Nordio, indagata nel caso Almasri e finita nella bufera per le due dichiarazioni sui magistrati. Il sottosegretario nel mirino per gli affari con la figlia ... ilrestodelcarlino.it Referendum Giustizia, Pd Marsica: "Il centrodestra con il referendum perde consensi" - facebook.com facebook