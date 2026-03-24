Referendum giustizia le grandi città trascinano il No | la mappa del voto

(Adnkronos) – Il No vince il referendum sulla giustizia grazie al successo in 17 regioni italiane, il Sì se ne aggiudica solo tre. La carta geografica del voto evidenzia il mosaico territoriale, caratterizzato dall'en plein del No nelle grandi città da Nord a Sud. Il record di voti contrari alla riforma si tocca in Campania, con una percentuale del 65,22%. A trainare è Napoli, che porta il No sopra il 70% (71,47%). Le grandi città hanno guidato alla vittoria anche altre regioni: nel Lazio, governato dal Centrodestra, il No tocca il 54,59% mentre il Sì si ferma al 45,41%. L'affermazione arriva grazie a Roma dove il No tocca il 60,31% mentre nelle altre quattro province vince il Sì. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA

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Temi più discussi: Al referendum sulla giustizia vince il No, con un'affluenza quasi al 60% e il ruolo decisivo delle grandi città; Referendum, vittoria del No con il 54%. Meloni: rispettiamo la decisione degli italiani. Schlein: c’è maggioranza alternativa, disponibile a primarie; No, la giustizia italiana non è ancora quella voluta dal fascismo; Referendum Giustizia: Sì o No?.

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