Fabrizio Corona contro Mediaset rispolvera il famoso editto bulgaro di Berlusconi | frecciata a Pier Silvio

Fabrizio Corona richiama l’attenzione sul passato, rispolverando l’editto bulgaro di Berlusconi in relazione alla sua denuncia e al divieto di diffondere contenuti imposto da Mediaset. L’ex paparazzo ha rivolto una critica a Pier Silvio Berlusconi, sottolineando le implicazioni di questa decisione e riaccendendo il dibattito sulla libertà di espressione e i rapporti tra figura pubblica e media.

Fabrizio Corona ricorda l’editto bulgaro per commentare la denuncia a suo carico per diffamazione aggravata e minacce presentata da Mediaset, assieme alla richiesta di una misura di prevenzione per impedirgli l’uso dei social e pure l’utilizzo del cellulare per diffondere contenuti che danneggiano l’azienda. L’ex paparazzo attacca Pier Silvio Berlusconi citando il padre: “Non c’è differenza tra l’editto bulgaro di Berlusconi e questa roba qua, che cambia?”. Le parole di Fabrizio Corona contro Pier Silvio Berlusconi Prima di entrare in Tribunale a Milano per l’udienza civile di discussione del ricorso presentato da Alfonso Signorini, in programma il 22 gennaio, Fabrizio Corona ha parlato ai giornalisti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Caso Signorini, Fabrizio Corona: "Contro di me un nuovo 'editto bulgaro'"Fabrizio Corona commenta le recenti vicende legate al presunto ‘sistema Signorini’, paragonandole all’“editto bulgaro” di Berlusconi del 2002.

Fabrizio Corona, show davanti al tribunale: "Contro di me un editto bulgaro"Fabrizio Corona si presenta al tribunale di Milano per l'udienza civile legata al ricorso degli avvocati di Alfonso Signorini, che chiedono un'ingiunzione per impedire la diffusione online di contenuti relativi al programma

Fabrizio Corona scatenato contro Berlusconi e Mediaset sul caso Signorini

«Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare». Le parole di Fabrizio Corona non lasciano spazio a dubbi: la tensione tra lui e Mediaset ha rag - facebook.com facebook

