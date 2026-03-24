Referendum Giustizia boom di affluenza alle urne vince il NO

Il 22 e 23 marzo si sono svolte le votazioni sul Referendum sulla Giustizia, con un’affluenza alle urne che si aggira intorno al 58%. Entrambi i giorni di voto hanno visto una partecipazione elevata, con molti cittadini che si sono recati ai seggi per esprimere la loro scelta. I risultati definitivi indicano una vittoria del NO.

Si sono tenute il 22 ed il 23 marzo le votazioni sul Referendum della Giustizia, vi é stato un vero e proprio boom di affluenza alle urne, il dato definitivo si attesta intorno al 58.9%, il popolo ha deciso di far sentire la propria voce su un tema tutt’altro che facile. In 17 Regioni su 20 ha vinto il NO con numeri ben sopra le aspettative, e vince anche in tutte le grandi città. Si schierano a favore della riforma della giustizia tre regioni: Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Di seguito i dati Regione per regione che riprendiamo da Collettiva, Cgil. Riforma giustizia: Nordio rammaricato, i dati Regione per Regione. I primi commenti a caldo post esiti del referendum, Nordio: “ Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano”.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Referendum giustizia, boom di affluenza nel Comasco: Como oltre il 60%, urne chiuse. I dati città per cittàUrne chiuse anche nel Comasco per il referendum sulla giustizia e il dato che emerge è netto: l’affluenza è stata molto alta in tutta la provincia.

Referendum Giustizia: vince il no. Le reazioni