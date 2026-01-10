Inter Chivu | A noi non deve interessare quello che fanno gli arbitri

Inter, Chivu: “A noi non deve interessare quello che fanno gli arbitri” Tempo di lettura: 2 minuti Christophe Chivu ha sottolineato come la squadra abbia deciso di concentrarsi esclusivamente sul proprio gioco, senza lasciarsi distrarre dalle decisioni arbitrali. La società nerazzurra ha condiviso questa posizione, evidenziando l'importanza di mantenere la concentrazione e l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni, indipendentemente dalle eventuali controversie o giudizi esterni. Un messaggio di disciplina e attenzione, fondamentale per

Tempo di lettura: 2 minuti "La nostra società ha scelto insieme a me, a noi quello che fanno gli arbitri non ci deve interessare. Noi dobbiamo pensare ai nostri 100 minuti e dobbiamo dare il massimo, senza mai essere influenzati dagli errori arbitrali ". Lo ha detto il tecnico dell' Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Dobbiamo essere più forti delle ingiustizie, dobbiamo avere disciplina mentale che ti doma i pensieri quando pensi che ti venga tutto contro. E sto ancora combattendo per questo, la cosa più facile per la gente in tutto il mondo è cercare scuse e alibi.

