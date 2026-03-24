Quando Gino Paoli fu accusato dal Parlamento per una canzone sulla pedofilia e lui denunciò Alessandra Mussolini
Gino Paoli nel 2009 fu convocato dal Parlamento per la canzone "Il Pettirosso", accusata di giustificare la pedofilia. Poi arrivò la denuncia del cantautore ad Alessandra Mussolini e una sentenza della Cassazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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