Lecce Inter Chivu rischiera i titolari! Out per squalifica Calhanoglu e Barella

Da internews24.com 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu potrebbe essere costretto a rivoluzionare la formazione contro il Lecce, poiché Calhanoglu e Barella sono stati squalificati e non giocheranno. La squadra si prepara a trovare soluzioni alternative per sostituire i due centrocampisti chiave. La partita si avvicina e l’allenatore deve decidere chi inserirà al loro posto per non perdere terreno in campionato. La sfida si terrà allo stadio comunale tra pochi giorni.

Il Punto sugli Infortunati: Sorrisi per Zielinski e Frattesi.

Lecce-Inter, Chivu senza Lautaro, Calhanoglu e Barella: probabili e orari tvLecce-Inter si gioca senza Lautaro Martinez, Calhanoglu e Barella, a causa di infortuni e squalifiche.

Inter Juventus, le probabili scelte di Chivu per il match di sabato sera: Barella e Calhanoglu tornano titolari?Cristian Chivu sta preparando la formazione per il big match di sabato sera.

