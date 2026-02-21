Lecce Inter Chivu rischiera i titolari! Out per squalifica Calhanoglu e Barella
Chivu potrebbe essere costretto a rivoluzionare la formazione contro il Lecce, poiché Calhanoglu e Barella sono stati squalificati e non giocheranno. La squadra si prepara a trovare soluzioni alternative per sostituire i due centrocampisti chiave. La partita si avvicina e l’allenatore deve decidere chi inserirà al loro posto per non perdere terreno in campionato. La sfida si terrà allo stadio comunale tra pochi giorni.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. In vista della delicata sfida di campionato contro il Lecce, il quartier generale dei nerazzurri è in pieno fermento. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico della Beneamata, Cristian Chivu, ex difensore carismatico e stratega della panchina, sta valutando con estrema attenzione le risorse a disposizione per far fronte a un centrocampo pesantemente rimaneggiato dalle assenze. Il Punto sugli Infortunati: Sorrisi per Zielinski e Frattesi.🔗 Leggi su Internews24.com
Lecce-Inter, Chivu senza Lautaro, Calhanoglu e Barella: probabili e orari tvLecce-Inter si gioca senza Lautaro Martinez, Calhanoglu e Barella, a causa di infortuni e squalifiche.
Inter Juventus, le probabili scelte di Chivu per il match di sabato sera: Barella e Calhanoglu tornano titolari?Cristian Chivu sta preparando la formazione per il big match di sabato sera.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lecce-Inter, rimonta Champions rimandata: Chivu pensa solo alla fuga scudetto; Due no e un sì, Chivu non rischia: la probabile formazione Inter per la Juve; Inter, l’infermeria è un problema. Lautaro rischia lo stop di un mese, affaticamento per Zielinski; Inter, Chivu: Lautaro l'abbiamo perso, si è fatto male. Dobbiamo fare la conta per Lecce, altri hanno problemi.
Moriero: Attenta Inter, trovi un Lecce agguerrito. Zielinski? Merito di Chivu. Dimarco…Le dichiarazioni del doppio ex alla vigilia della sfida tra i salentini e i nerazzurri: il focus su Dimarco e Zielinski ... msn.com
Lecce-Inter, la decisione di Chivu su ZielinskiChivu ha perso Lautaro, ma per sua fortuna e dell’Inter non Piotr Zielinski. Come il capitano, che ne avrà per circa un mese a causa del risentimento al soleo della gamba sinistra, anche il polacco er ... calciomercato.it
Inter a Lecce senza i senatori: Chivu chiede a Pio freschezza e gol scudetto. Giusto preferirlo a Bonny Mancano i leader storici, tocca ai nuovi trascinatori. L’Inter perde in un colpo solo Lautaro, Calhanoglu e Barella, costringendo Chivu ad architettare - facebook.com facebook
Lecce-Inter, Sky o Dazn Dove vederla in streaming e in tv x.com