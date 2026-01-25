Meghan Markle il vero motivo per cui non può tornare nel Regno Unito

Meghan Markle non torna nel Regno Unito dal 2022, anno in cui ha lasciato ufficialmente la famiglia reale. Dopo quasi quattro anni, il suo eventuale ritorno nel 2026 rappresenta un possibile punto di svolta, secondo alcune fonti, che sperano in un chiarimento o in un riavvicinamento. Questo periodo di distanza ha suscitato molte speculazioni, ma i motivi precisi rimangono ancora poco chiari.

È dal 2022, quasi quattro anni, che Meghan Markle non mette piede in Gran Bretagna. Il 2026, potrebbe essere per lei l’anno del ritorno o, per lo meno, e ciò che spera il marito. Quest’estate, il Principe Harry tornerà in patria per seguire gli Invictus Games, con la speranza di riabbracciare il padre. Vorrebbe che Meghan stesse al suo fianco, ma lei sembra essere bloccata dalla paura del gossip e dell’avversione degli inglesi. Il Principe Harry vuole la moglie al suo fianco. Dopo la pluriennale fuga negli Stati Uniti, il Principe Harry torna in patria sempre più spesso. In questi giorni, vi è per un motivo alquanto sgradevole (la causa contro l’editore del Daily Mail che avrebbe approvato la pubblicazione di articoli lesivi alla sua reputazione). 🔗 Leggi su Dilei.it

Meghan Markle potrebbe tornare presto nel Regno Unito: “Con lei ci sarà anche Harry”Si ipotizza che nel 2026 Meghan Markle possa fare ritorno nel Regno Unito, accompagnata dal marito Harry, in occasione degli Invictus Games.

Meghan Markle dopo quattro anni di assenza potrebbe presto tornare nel Regno Unito: «Il fattore decisivo sarà la sicurezza»Dopo oltre quattro anni di assenza, Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito per partecipare agli Invictus Games di Birmingham nel luglio 2026.

