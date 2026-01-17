Sofia Goggia accetta il momento | Alti e bassi non mi sento libera Ma so quanto posso essere veloce
Sofia Goggia, attualmente 11ª nella discesa libera di Tarvisio valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, riflette sulla propria prestazione. Pur riconoscendo i momenti di difficoltà e le oscillazioni, l’atleta italiana si mantiene consapevole delle proprie potenzialità e della velocità che può raggiungere. Un’analisi sincera che evidenzia il percorso di crescita e le sfide di un’atleta di alto livello in una stagione complessa.
Sofia Goggia è 11ma al momento nella discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, ancora una volta, non riesce ad essere competitiva per la vittoria, ed analizza la propria gara ai microfoni di Rai 2 HD. L’ analisi della gara: “ Sicuramente in queste ultime due tappe in discesa libera ho fatto sicuramente più fatica dalle prove. Sono molto consapevole di quanto forte io possa sciare, a Saint Moritz anche se non ho vinto e a Val d’Isere soprattutto, anche nelle prove, perché poi in gara ho sbagliato, ne sono la conferma. Qui in discesa ho proprio fatto fatica a trovare i tempi della curva, a sentirmi libera però ci stanno degli up and down, degli alti e bassi “. 🔗 Leggi su Oasport.it
