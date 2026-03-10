Lavoro part time per una stiratrice a Ortona

Il Centro per l'impiego di Ortona ha avviato una selezione per una stiratrice presso un'azienda locale. La candidata si occuperà di ricevere e riconsegnare i capi, effettuare la pre-smacchiatura, imbustare i capi e stirarli. Il lavoro è part-time e si svolge presso la sede dell’azienda nella città di Ortona. La ricerca è rivolta a persone interessate a questa tipologia di impiego.

Si offre inizialmente un periodo di valutazione con contratto a tempo determinato di 6 mesi con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato Il Centro per l'impiego di Ortona ricerca, per conto di un'azienda locale, una stiratrice. Le attività da svolgere sono: ricezione e riconsegna capi, pre smacchiatura, imbustamento capi e stiro capi. Si richiedono: esperienza e possesso della patente B (automunito); è preferibile la conoscenza del programma interno di lavanderia. Si offre inizialmente un periodo di valutazione con contratto a tempo determinato di 6 mesi con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato oppure un tirocinio.