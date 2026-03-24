Prove equipollenti | costruire verifiche efficaci e inclusive nella scuola secondaria di 2° grado

Da orizzontescuola.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati programmati due incontri in diretta per approfondire le prove equipollenti rivolte agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Durante gli incontri verranno analizzati i criteri e le modalità di costruzione delle verifiche, con particolare attenzione a garantire l'inclusione e l'efficacia degli strumenti di valutazione. L’obiettivo è fornire chiarimenti pratici e condividere buone pratiche in ambito scolastico.

Due incontri in diretta dedicati all’approfondimento delle prove equipollenti per studenti e studentesse con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Costruire una prova equipollente efficace non è solo una questione normativa: richiede metodo, creatività didattica e coerenza con il PEI. Questo ciclo di due webinar nasce per rispondere a queste esigenze, offrendo ai docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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