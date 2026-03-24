Prove equipollenti | costruire verifiche efficaci e inclusive nella scuola secondaria di 2° grado

Sono stati programmati due incontri in diretta per approfondire le prove equipollenti rivolte agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Durante gli incontri verranno analizzati i criteri e le modalità di costruzione delle verifiche, con particolare attenzione a garantire l'inclusione e l'efficacia degli strumenti di valutazione. L’obiettivo è fornire chiarimenti pratici e condividere buone pratiche in ambito scolastico.

Due incontri in diretta dedicati all’approfondimento delle prove equipollenti per studenti e studentesse con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Costruire una prova equipollente efficace non è solo una questione normativa: richiede metodo, creatività didattica e coerenza con il PEI. Questo ciclo di due webinar nasce per rispondere a queste esigenze, offrendo ai docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Materie scientifiche nella scuola secondaria di secondo grado: ciclo di webinar gratuiti DeascuolaL’insegnamento delle materie scientifiche nella scuola secondaria di secondo grado è oggi al centro di importanti sfide: promuovere il pensiero... Leggi anche: Assorbenti gratuiti alla scuola secondaria di primo grado di Calenzano