Il gol di Trubin al 98° minuto ha deciso la qualificazione del Benfica agli spareggi di Champions League, portando Mourinho di nuovo a sfidare il Real Madrid. La partita di ritorno si gioca questa sera, e i tifosi sono già in fermento per il confronto tra le due squadre. Il Benfica cerca di sfruttare il vantaggio casalingo, mentre il Real Madrid si prepara a ribaltare il risultato. La sfida si svolge alle 21:00 allo stadio da Luz, con milioni di spettatori pronti a seguire l’evento in diretta.

Benfica-Real Madrid è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Il destino ha voluto, dopo il gol di Trubin al minuto 98 che ha permesso al Benfica di vincere 4-2 e di volare agli spareggi, di regalare a Mourinho di nuovo una gara contro il Real Madrid. Ma stavolta scherzi non ce ne saranno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, è vero: sappiamo benissimo come lo Special One riesca a preparare questo tipo di match nel migliore dei modi e dare ai suoi giocatori in qualunque caso delle motivazioni extra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Benfica-Real Madrid: stavolta niente scherzi

L’ottava giornata della fase a gironi della Champions League propone il match tra Benfica e Real Madrid, in programma mercoledì alle 21.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.