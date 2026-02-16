Pronostico Benfica-Real Madrid | stavolta niente scherzi
Il gol di Trubin al 98° minuto ha deciso la qualificazione del Benfica agli spareggi di Champions League, portando Mourinho di nuovo a sfidare il Real Madrid. La partita di ritorno si gioca questa sera, e i tifosi sono già in fermento per il confronto tra le due squadre. Il Benfica cerca di sfruttare il vantaggio casalingo, mentre il Real Madrid si prepara a ribaltare il risultato. La sfida si svolge alle 21:00 allo stadio da Luz, con milioni di spettatori pronti a seguire l’evento in diretta.
Benfica-Real Madrid è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Il destino ha voluto, dopo il gol di Trubin al minuto 98 che ha permesso al Benfica di vincere 4-2 e di volare agli spareggi, di regalare a Mourinho di nuovo una gara contro il Real Madrid. Ma stavolta scherzi non ce ne saranno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, è vero: sappiamo benissimo come lo Special One riesca a preparare questo tipo di match nel migliore dei modi e dare ai suoi giocatori in qualunque caso delle motivazioni extra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Benfica-Real Madrid: Mourinho è fuori
L’ottava giornata della fase a gironi della Champions League propone il match tra Benfica e Real Madrid, in programma mercoledì alle 21.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostico Benfica-Real Madrid quote andata playoff Champions; Pronostico Benfica-Real Madrid: analisi e probabili formazioni 17/02/2026 Champions League; Pronostico Real Madrid-Real Sociedad: analisi, quote e consigli; Benfica x Real Madrid: dove vedere live, orari, pronostici e probabili formazioni Champions.
Pronostico Benfica-Real Madrid: stavolta niente scherziBenfica-Real Madrid è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Il destino ha voluto, dopo il gol di Trubin al ... ilveggente.it
Pronostico Benfica vs Real Madrid 17 Febbraio 2026Il 17 febbraio 2026 il Benfica ospita il Real Madrid in una sfida di grande fascino valida per la Champions League. Allo stadio da Luz si affrontano due ... europacalcio.it
Pronostico secco: come finirà Juventus-Benfica - facebook.com facebook
Il Benfica di Venerdì 13 febbraio alle 19:30 sfiderà il Santa Clara in una gara della Primeira Liga, con le Aquile che cercano una vittoria esterna per rafforzare la loro posizione in classifica. Il Santa Clara, che ha appena 17 punti ed è x.com