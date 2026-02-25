Sanremo ad Anas il Premio Speciale 2026 al Gran Galà della Stampa

Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, riceve il Premio Speciale 2026 durante il “Gran Galà della Stampa” a Sanremo, in riconoscimento all’impegno per la sicurezza stradale. La giuria ha premiato l’azienda per aver promosso iniziative che migliorano la sicurezza sulle strade italiane. La cerimonia si è svolta lunedì 23 febbraio, in un momento di grande attenzione alle misure di prevenzione e tutela dei cittadini. La consegna del premio si inserisce in un contesto di crescente interesse verso la sicurezza stradale.

SANREMO – Nel corso del "Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026", che si è tenuta lunedì 23 febbraio durante il "Gran Galà della Stampa", l'Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme ha ritirato il Premio Speciale 2026 conferito dalla Giuria con la motivazione "Musica in Sicurezza" per l'impegno costante nella sicurezza stradale. "Le strade, come la musica, riescono a portarci lontano", ha dichiarato l'ad Gemme nel corso del suo discorso di ringraziamento, "parlano entrambe di connessioni in grado di unire luoghi, persone ed emozioni. Essere presenti al Festival è per noi un'occasione preziosa.