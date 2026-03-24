Pogacar ha rischiato la vita alla Milano-Sanremo | il meccanico rivela il danno al telaio

Il campione sloveno s'è rialzato dopo la caduta che poteva compromettere la gara e non si è accorto del telaio lesionato. "Se avesse saputo in quali condizioni era la sua bici, non sarebbe mai sceso in modo così aggressivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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